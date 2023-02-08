بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق أفريقيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت هيئة تونسية حكومية عن إيفاد بعثة اقتصادية إلى ليبيا في مارس المقبل، ضمن برنامج خاص يبحث فرص الشراكة والتكامل بين البلدين من أجل اقتحام الأسواق الأفريقية.

وتستهدف البعثة الاقتصادية إلى عقد لقاءات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين الليبيين في طرابلس يومي 6 و7 مارس المقبل، حسبما أعلن مركز النهوض بالصادرات (حكومي) في بيان له اليوم الثلاثاء.

والبعثة تضم مجموعات من المؤسسات، من بينها العاملة في مجال الصناعات الغذائية إلى جانب شركات البناء والمقاولات العامة والصحة والتعبئة والتغليف وشركات التجارة الدولية.

الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا

واقترح المركز على الشركات الراغبة في المشاركة، برنامجًا خاصًا بكل مؤسسة إلى جانب تنظيم منتدى اقتصادي حول موضوع «الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا من أجل النفاذ إلى الأسواق الدولية». ويتضمن برنامج البعثة الدفع نحو التوصل إلى اتفاقيات ثلاثية الأطراف تجمع بين المؤسسات التونسية والليبية والأفريقية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية.

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ووقع مركز النهوض بالصادرات يوم 26 نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع مركز تنمية الصادرات الليبي تتعلق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023 بهدف تنمية علاقات التجارة البينية والمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس.

حدث اقتصادي يجمع تونس وليبيا والنيجر

وتعوّل تونس وليبيا على اقتحام الأسواق الأفريقية عبر النيجر، حيث صرح رئيس مجلس الأعمال التونسي الأريقي أنيس الجزيري بأن المجلس سيقوم بجملة من الخطوات المهمة، ومنها تنظيم تظاهرة كبرى بين تونس وليبيا والنيجر. وكشف الجزيري، في تصريح إعلامي على هامش الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للتجارة والصناعة بمدينة مصراتة، خلال شهر يناير الماضي، أنه من المنتظر تنظيم هذه التظاهرة بعاصمة النيجر نيامي، وذلك نهاية سنة 2023 أو بداية سنة 2024 على أقصى تقدير.

وقال إن من أهم التحديات التي يعمل مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تحقيقها على أرض الواقع هو إتمام الطريق الإسفلتي الذي يربط تمنهنت وسبها وأغاديس، شمال النيجر، ومن ثمة تأمين الحدود الليبية مع النيجر.

وأبرز الجزيري أن هذا التعاون سيجري دعمه أكثر مع الإعلان عن قانون الصرف الجديد في تونس لتسهيل العمليات المالية خاصة مع ليبيا، مبينًا أن هذا القانون سيحقق الهدف المنشود والمتمثل في التوصل إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دينار مبادلات تجارية بين تونس وليبيا.