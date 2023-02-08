  • Alwasat News
Atwasat

بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق أفريقيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 08 فبراير 2023, 01:11 صباحا
بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق أفريقيا
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يستقبل وفدًا من رجال الأعمال وممثلي شركات المقاولات التونسية، الأحد 25 ديسمبر 2022 (أرشيفية: اتحاد الغرف التجارة الليبي)
alwasat radio

أعلنت هيئة تونسية حكومية عن إيفاد بعثة اقتصادية إلى ليبيا في مارس المقبل، ضمن برنامج خاص يبحث فرص الشراكة والتكامل بين البلدين من أجل اقتحام الأسواق الأفريقية.

وتستهدف البعثة الاقتصادية إلى عقد لقاءات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين الليبيين في طرابلس يومي 6 و7 مارس المقبل، حسبما أعلن مركز النهوض بالصادرات (حكومي) في بيان له اليوم الثلاثاء.

والبعثة تضم مجموعات من المؤسسات، من بينها العاملة في مجال الصناعات الغذائية إلى جانب شركات البناء والمقاولات العامة والصحة والتعبئة والتغليف وشركات التجارة الدولية.

الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا
واقترح المركز على الشركات الراغبة في المشاركة، برنامجًا خاصًا بكل مؤسسة إلى جانب تنظيم منتدى اقتصادي حول موضوع «الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا من أجل النفاذ إلى الأسواق الدولية». ويتضمن برنامج البعثة الدفع نحو التوصل إلى اتفاقيات ثلاثية الأطراف تجمع بين المؤسسات التونسية والليبية والأفريقية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية.

- منتدى اقتصادي «تونسي - ليبي» يبحث فرص الإعمار

ووقع مركز النهوض بالصادرات يوم 26 نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع مركز تنمية الصادرات الليبي تتعلق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023 بهدف تنمية علاقات التجارة البينية والمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس.

حدث اقتصادي يجمع تونس وليبيا والنيجر
وتعوّل تونس وليبيا على اقتحام الأسواق الأفريقية عبر النيجر، حيث صرح رئيس مجلس الأعمال التونسي الأريقي أنيس الجزيري بأن المجلس سيقوم بجملة من الخطوات المهمة، ومنها تنظيم تظاهرة كبرى بين تونس وليبيا والنيجر. وكشف الجزيري، في تصريح إعلامي على هامش الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للتجارة والصناعة بمدينة مصراتة، خلال شهر يناير الماضي، أنه من المنتظر تنظيم هذه التظاهرة بعاصمة النيجر نيامي، وذلك نهاية سنة 2023 أو بداية سنة 2024 على أقصى تقدير.

وقال إن من أهم التحديات التي يعمل مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تحقيقها على أرض الواقع هو إتمام الطريق الإسفلتي الذي يربط تمنهنت وسبها وأغاديس، شمال النيجر، ومن ثمة تأمين الحدود الليبية مع النيجر.

وأبرز الجزيري أن هذا التعاون سيجري دعمه أكثر مع الإعلان عن قانون الصرف الجديد في تونس لتسهيل العمليات المالية خاصة مع ليبيا، مبينًا أن هذا القانون سيحقق الهدف المنشود والمتمثل في التوصل إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دينار مبادلات تجارية بين تونس وليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)

مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي: المسار الأمني ركيزة مهمة تمهد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية
باتيلي: المسار الأمني ركيزة مهمة تمهد الطريق لبيئة سياسية ...
حجز السيارات المركونة عشوائيا بشوارع وسط طرابلس اعتبارا من الأربعاء
حجز السيارات المركونة عشوائيا بشوارع وسط طرابلس اعتبارا من ...
شكشك والغاوي يبحثان ملفي القروض والمشروعات المتوقفة
شكشك والغاوي يبحثان ملفي القروض والمشروعات المتوقفة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق أفريقيا
بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق ......
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال...
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب ......
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
المزيد