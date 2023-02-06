تحرير 120 مهاجر من أحد المنازل في تازربو جنوب شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتيبة «سبل السلام» التابعة للقيادة العامة، مساء الإثنين، عن تحرير 120 مهاجر غير شرعي من أحد المنازل بمدينة تازربو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، واصفة العملية بـ«النوعية».

وأوضحت الكتيبة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العملية جاء بعد تلقيها بلاغا بشأن وجود اعداد كبيرة من المهاجرين بأحد المنازل في مدينة تازربو، مشيرا إلى أن من بينهم 100 رجل و20 امرأة وأطفال.

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نقل المهاجرين إلى مكان آمن

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها على «فيسبوك» تحرير جميع المهاجرين ونقلهم إلى مكان آمن بعدما «وجدوا في حالة يرثى لها»، لافتة إلى أن المهربين يقومون «بتعذيبهم وأبتزازهم لأجل الحصول على الأموال».

وشددت الكتيبة على أن الجيش موجود في الجنوب الشرقي وماض في حماية جميع المدن والمدنيين وضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الجنوب، مذكرة بتنفيذ عملية نوعية كبيرة في الكفرة لتحرير مجموعة من المهاجرين كان بعد من مزارع المنطقة بالتعاون مع مديرية أمن ومركز الهجرة غير الشرعية.

المهاجرين الذين جرى تحريرهم من منزل في تازربو، الإثنين 6 فبراير 2023. (كتيبة سبل السلام)

المهاجرين الذين جرى تحريرهم من منزل في تازربو، الإثنين 6 فبراير 2023. (كتيبة سبل السلام)