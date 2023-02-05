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عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز مع نهاية السنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 10:43 مساء
عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز مع نهاية السنة
لقاء عون مع السفير الهولندي لدى ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
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أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، خلال لقائه مع السفير الهولندي لدى ليبيا كوينراد هوخيوخينن، اليوم الأحد، أنه سيجري رفع القدرة الإنتاجية من النفط والغاز في ليبيا مع نهاية السنة، مشترطًا توافر ثلاث عوامل لبلوغ إنتاج النفط ميلوني برميل.

وقدم عون للسفير الهولندي خلال اللقاء نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا والقوانين المنظمة له ومراحل تطوره والجهود المبذولة لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز بالتعاون والمساعدة مع الشركات العالمية المتخصصة، منوهًا بدور شركة «شل» الهولندية للنفط والغاز وتاريخ عملها في قطاع النفط والغاز الليبي، بحسب بيان للوزارة.

عوامل زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عون أكد للسفير الهولندي «إمكانية تحقيق المستهدفات في زيادة القدرة الإنتاجية خلال سنوات مقبلة إلى مليوني برميل إذا تضافرت الجهود والعمل بكفاءة عالية وبالتعاون مع الشركات العالمية ومساهمتها، أما في المدى القريب فسيجري رفع القدرة الإنتاجية مع نهاية السنة».

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وأضافت الوزارة أن السفير الهولندي أكد من جانبه اهتمام بلاده بالسوق الليبية وأنها ستعمل على تشجيع الشركات الهولندية على العودة، واستعدادها للمشاركة والتعاون في تطوير المجال النفطي من خلال برامج تدريبية متطورة وخاصة في مجال الغاز الطبيعي وفي مجال الطاقات المتجددة والمجالات البحرية التي تتمع هولندا فيها بخبرة كبيرة.

حضر اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة النفط والغاز في طرابلس مدير عام الشؤون القانونية عادل فرج جبريل ومدير عام الشؤون الفنية بالوزارة مصطفى عبدالله بن عيسى ومدير مكتب الوزير عبدالباري علي قنيدي، بالإضافة إلى السكرتير الثاني ومسؤول الملف الاقتصادي بالسفارة الهولندية إدريان فان فيلتهوفن.

لقاء عون مع السفير الهولندي لدى ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع السفير الهولندي لدى ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
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