معدات ألمانية جديدة لمحطة كهرباء شمال بنغازي تصل إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار معيتيقة الدولي اليوم السبت طائرة ألمانية وعلى متنها 21 شحنة من المعدات الجديدة خاصة بمحطة شمال بنغازي، قادمة من شركة «سيمنس» الألمانية المتخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن المعدات الجددية مخصصة للدورة المزدوجة بمحطة شمال بنغازي، وذلك ضمن خطط مجلس إدارة الشركة الذي يطمح إلى زيادة القدرات الإنتاجية.

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وأشارت إلى تركيز الجهود على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من المناطق والاستفادة منها في دعم الشبكة العامة والمحافظة على استقرارها وتوفير الكهرباء لكل بيت في ليبيا.

معدات الكهرباء الجديدة الخاصة بمحطة شمال بنغازي بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. (شركة الكهرباء)

معدات الكهرباء الجديدة الخاصة بمحطة شمال بنغازي بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. (شركة الكهرباء)