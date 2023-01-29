حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والشركة العامة للكهرباء على «ضرورة الإسراع باستكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية وخاصة بالمنطقة الشرقية»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء الاتفاق خلال اجتماع موسَّع عقده وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عوض البدري، اليوم الأحد، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والشركة بمقر الوزارة في بنغازي.

وافتتح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري الاجتماع بالترحيب والثناء على جهود رئيس ومجلس إدارة الشركة الرامية لحلحلة مشاكل الشبكة في وقت يعاني فيه القطاع قصورًا كبيرًا، مشيرًا إلى إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والشركة.

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أجندة اجتماع الوزارة وشركة الكهرباء

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في دعم القطاع، ودور الشركة العامة والتنسيق مع الوزارة لمعالجة المشاكل الفنية سواء في نقل الطاقة الكهربائية أو توزيع الطاقة الكهربائية تفاديًا لازدواج القرارات والإجراءات، وكذلك اتفاقات الربط مع دول الجوار.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي أكد دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والوزير عوض البدري في دعم الشركة ووضع خطط واسترتيجيات للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لرفع مرتبات العاملين ومزايا يحتاجها العاملون يجب بذل كل جهد لتحقيقها.

ونوه المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب بأن هناك اجتماعًا سيعقد مع وزارة الكهرباء المصرية والشركات التابعة لها لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار التعاون مع الدول الشقيقة.