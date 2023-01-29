«الكهرباء»: استكمال أعمال خط نقل طاقة بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، استكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية «العزيات- المخيلي» بمنطقة درنة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل استقرار الشبكة الكهربائية.

كما جرى فك الأعمدة الخشبية الموقتة وربط الأبراج الجديدة بدل المنهارة وشحن الخط تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للجهد المتوسط دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الهوائية لربط محطة الحقن (جاري تنفيذها) بمحطة توليد أوباري الغازية.