خلال اجتماع مع رئيسها.. 5 رسائل من الدبيبة بشأن «الكهرباء»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خمس رسائل إلى الشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال اجتماعه مع رئيسها، محمد عمر المشاي، ومديري إداراتها العامة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع الذي تابع أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها، على ضرورة تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج تقابلها زيادة في الاستهلاك، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

- شركة الكهرباء تبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية المقبلة

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وحض على ضرورة الاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم، فضلًا عن ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، علاوة على عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.

المشاي: الذروة الشتوية تمر دون انقطاع للكهرباء

وخلال الاجتماع، قدم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بشركة الكهرباء الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المعدة لمواجهة الذروة الصيفية.

وتوجه المشاي بالشكر إلى الدبيبة على دعمه ومتابعته خطة الشركة وتقديمه الدعم الإداري والمالي لإنجاحها، موضحًا أن نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الجارية التي تمر دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل إلى ساعات خلال السنوات الماضية.

من اجتماع الدبيبة في طرابلس مع مسؤولي شركة الكهرباء، 25 يناير 2023. (حكومتنا)

من اجتماع الدبيبة في طرابلس مع مسؤولي شركة الكهرباء، 25 يناير 2023. (حكومتنا)