شركة الكهرباء: استكمال ربط محطة الحقن بـ«أوباري الغازية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، بدء تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الهوائية لربط محطة الحقن (جاري تنفيذها) بمحطة توليد أوباري الغازية.

وقالت الشركة في بيان إن هذا المشروع يهدف إلى دعم شبكة 66 كيلو فولت بالمنطقة، وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري، وذلك بإشراف إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية.

استكمال مشروع لنقل الكهرباء في درنة

كما أشارت الشركة إلى استكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية (العزيات- المخيلي) بمنطقة درنة.

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ولفتت إلى فك الأعمدة الخشبية الموقتة وربط الأبراج الجديدة بدلا من المنهارة وشحن الخط، وذلك في زمن قياسي، وبإشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط.

جرافة تمهد موقع مشروع ربط محطة الحقن بـ«أوباري الغازية» (الشركة العامة للكهرباء)

جرافة تمهد موقع مشروع ربط محطة الحقن بـ«أوباري الغازية» (الشركة العامة للكهرباء)