صيانة خطوط كهرباء في سرت وتركيب محول بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة خطوط كهرباء في سرت، وتركيب وتشغيل محول جديد في سبها.

وفي سرت، استكملت الفرقة المشكلة من فنيي جميع التقسيمات بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط أعمال الصيانة الدورية على خطوط «جهد 66 ك. ف»، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وشملت الأعمال كذلك صيانة قواطع الدائرة، واستبدال المبردات المتهالكة والمتآكلة من الصدأ المركبة على محول القدرة رقم «2 جهد 11/66 ك» بأخرى جديدة داخل محطة «الحنيوة».

تركيب وتشغيل محول كهرباء في سبها

وفي بيان منفصل، أشارت الشركة إلى قيام فرق الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط الجنوبية في سرت بتركيب وتشغيل محول قدرة جديد في محطة الغربية.

ويتعلق الأمر بتركيب وتشغيل محول القدرة الجديد رقم «1» في محطة الغربية «B جهد 66/ 11 ك.ف».

من اعمال صيانة خطوط الكهرباء في سرت، 1 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

من اعمال صيانة خطوط الكهرباء في سرت، 1 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

من اعمال صيانة خطوط الكهرباء في سرت، 1 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)