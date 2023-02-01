مركز الحوار الإنساني ينفي تنظيمه عملية سياسية جديدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مركز الحوار الإنساني في جنيف، مساء الأربعاء، ما تردد من مزاعم بشأن تنظيمه لعملية سياسية جديدة في ليبيا، واصفا ما جرى تداوله في هذا الشأن بالشائعات الكاذبة التي ينبغي تجاهلها.

وقال المركز في تنبيه نشره عبر حسابه على «تويتر»: «مركز الحوار الإنساني (HD) على علم بالأخبار الكاذبة المتداولة بمزاعم بأننا ننظم عملية سياسية جديدة في ليبيا. هذه الشائعات كاذبة ويجب تجاهلها».

البعثة الأممية تنفي صلتها بمنظمة مجهولة

وفي وقت سابق اليوم، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، ما تردد بشأن «تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدما، وذلك من قبل منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة»، وذلك ردا على بعض الاستفسارات التي تلقتها بالخصوص.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أن هذه المنظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا». منوهة بأن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يجري نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

- علي القطراني يستقبل وفدا من مركز الحوار الإنساني في بنغازي

- البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

يأتي ذلك بعد تزايد تسريبات بشأن تشكيل هيئة حوار جديدة تضم ممثلي الأطراف المحلية لبحث السبل اللازمة لتخطي الجمود السياسي الذي تشهده البلاد والمضي نحو الانتخابات، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية.

وفد من مركز الحوار الإنساني يزور بنغازي

وقبل أسبوع زار وفد من مركز الحوار الإنساني بنغازي، والتقى في 26 يناير نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي.

وضم وفد مركز الحوار الإنساني كلا من مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ريمان غرانجان، ومدير برنامج ليبيا فيلكس توزا، ومستشارة الوساطة والدمج ومندوبة المركز في المنطقة الشرقية بليبيا نهاد شبارو، والمستشار القانوني بالمركز محمد جغلالي والمستشار الأول لمركز الحوار الإنساني أمية الصديق.