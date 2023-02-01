البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، ما تردد بشأن «تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدمًا، وذلك من قبل منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة»، وذلك ردًا على بعض الاستفسارات التي تلقتها بالخصوص.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أن هذه المنظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا». منوهة بأن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يجري نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

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يأتي ذلك بعد تزايد تسريبات بشأن تشكيل هيئة حوار جديدة تضم ممثلي الأطراف المحلية لبحث السبل اللازمة لتخطي الجمود السياسي الذي تشهده البلاد والمضي نحو الانتخابات.