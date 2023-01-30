نورلاند: خارطة طريق واضحة نحو الانتخابات أفضل السبل لليبيا مستقرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن «خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة، نزيهة، وشاملة تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة، متحدة، وذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر»، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الأحد.

جاء تصريح نورلاند بمناسبة لقائه مع أعضاء الجمعية الأميركية - الليبية للأعمال في العاصمة واشنطن يوم 26 يناير الجاري.

وقال نورلاند في تغريدة ثانية نشرتها السفارة «سعدت بلقاء أعضاء الجمعية الأميركية الليبية للأعمال يوم 26 يناير». مبينا أن «إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لأجل كل الليبيين».

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الجمعية الأميركية - الليبية للأعمال

وتأسست الجمعية الأميركية الليبية للأعمال في العام 2005، مع استئناف تطبيع العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة، بهدف تسهيل فرص التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية الثنائية وتثقيف الجمهور حول أهمية العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة.

وترعى الجمعية الأميركية - الليبية للأعمال بانتظام المؤتمرات السياسية وجلسات الإحاطة والأحداث الكبرى التي يشارك فيها كبار المسؤولين الأميركيين والليبيين. ويعتقد مؤسسوها أن الأحداث التي يجري تدشينها من خلال التجارة والاستثمار تشكل الأساس لعلاقة دائمة وودية بين البلدين.