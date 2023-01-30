«خارجية الوحدة» تعزي تشاد في ضحايا حادث «أم حجر»

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعازيها إلى جمهورية تشاد لسقوط عدد من الضحايا في حادث مروري بين مدينتي أم حجر و أبيشي التشاديتين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، التضامن مع تشاد «في مصابها الأليم على إثر الحادث المروري.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق أهلهم جميل الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

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«خارجية الوحدة»: دعم تام للأشقاء في تشاد

وأشارت الوزارة إلى «دعمها التام للأشقاء في جمهورية تشاد في هذا الحادث الأليم».

وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب سبعة آخرين الجمعة الماضي إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين مع شاحنة متوقفة على طريق شرقي تشاد.