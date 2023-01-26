اختتام امتحانات نصف العام للتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، في كامل التراب الليبي.

وقال الوزير الدكتور موسى المقريف، في كلمة اليوم الخميس، إن الامتحانات جرت بانتظام دون عوائق، ووفق خطة الوزارة، وهذا ما تأكد عبر جولاته التفقدية لأكثر من مراقبة تربية وتعليم، مؤكدا التزام الوزارة بتعهداتها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وفق ما توفر لها من إمكانات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأعربت وزارة التعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ والطلاب، متقدمة بالشكر إلى أولياء الأمور على جهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائهم طيلة فترة إجراء الامتحانات التي استمرت لأسبوعين متتاليين.

طلاب يؤدون امتحاناتهم، 26 يناير 2023، (التعليم)

طلاب يؤدون امتحاناتهم، 26 يناير 2023، (التعليم)

طلاب يؤدون امتحاناتهم، 26 يناير 2023، (التعليم)