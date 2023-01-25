«آكي»: ميلوني إلى ليبيا السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستتوجه يوم السبت المقبل إلى ليبيا، في زيارة رسمية يرافقها فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وبحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أمس الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي «الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا»، وفق تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها على «تويتر».

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ومن المقرر أن تبحث ميلوني مع المسؤولين في طرابلس، ضبط تدفقات الهجرة وإمدادات الطاقة والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لدفع العملية السياسية وتمكين البلاد من الوصول إلى الانتخابات، بحسب تقارير إيطالية.

وكانت ليبيا على رأس أجندة ميلوني في الجزائر التي زارتها قبل أيام، كما ناقش نائبها وزير الخارجية أنطونيو تاياني الأزمة الليبية مع المسؤولين في تركيا ومصر وتونس التي زارها الأيام الماضية.