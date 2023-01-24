المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات لزيارة ميلوني

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد إيطالي رفيع المستوى إلى ليبيا برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش في مكتبها مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني، ومن المقرر أن تترأس ميلوني وفدًا رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والداخلية وعددًا من المسؤولين بالحكومة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية لم يوضح موعد الزيارة وجدول أعمالها.

وفي 13 يناير الجاري، كشف موقع «ديكود 39» الإيطالي استعداد ميلوني لزيارة ليبيا خلال الأسابيع المقبلة بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، وأيضًا في ضوء ما جرى التحدث بشأنه مع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير، بشأن قضيتي المهاجرين والطاقة.

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ميلوني في الجزائر

وأجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأحد، زيارة إلى الجزائر استغرقت يومين، وبحثت خلالها ملفات الهجرة غير النظامية، والأزمة في ليبيا، وإمدادات الطاقة لتعويض الغاز الروسي.

وتتقارب مواقف إيطاليا والجزائر في الملف الليبي؛ إذ يرغب كلاهما في استقرار ليبيا عبر إجراء انتخابات تنهي أزمة الشرعية والانقسام في البلاد، رغم اختلاف أولويات البلدين؛ حيث تسعى ميلوني إلى منع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلادها عبر السواحل الليبية، مع الرفع من إمدادات الغاز الليبي لتعويض الغاز الروسي. أما الجزائر فتتطلع إلى تسريع إجراء الانتخابات الليبية بغرض ضمان استقرار البلاد وتأمين حدودها الجنوبية الشرقية.

إلى ذلك أجرى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، زيارة إلى مصر التقى خلالها نظيره المصري سامح شكري. وتصدر جدول أعمال محادثات تاياني مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على نقص الغذاء. وزار تاياني الأسبوع الماضي تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.

لقاء المنقوش في مكتبها مع السفير الإيطالي، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية)