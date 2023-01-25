ديوان المحاسبة يبحث مع محكمة الحسابات الهولندية تطوير الأداء الرقابي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث ديوان المحاسبة مساء اليوم الأربعاء مع محكمة الحسابات الهولندية مراحل تنفيذ مهمة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة «الهدف (11) الغاية (1)»، تمهيدًا لعقد ورشة عمل حول تقارير العمل النموذجية ومتطلباتها المهنية ومناقشة دور أصحاب المصلحة في تحقيق الأثر الرقابي ودورهم ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية وتحقيق الشراكة الفاعلة معهم.

وأفاد بيان لديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» بأن الاجتماع الذي عقد عبر تطبيق «زوم» استعرض خطة عمل تطوير رقابة الأداء المعدة من قبل ديوان المحاسبة الليبي لمراجعتها واعتمادها والمباشرة في تنفيذها.

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حضر الاجتماع عن ديوان المحاسبة مدير مكتب الرقابة على الأداء، ومدير اتفاقية الشراكة، ومشرف الرقابة على الأداء، وعن محكمة الحسابات الهولندية مدير مشروع اتفاقية الشراكة، ومدير مكتب الرقابة على الأداء ومشرفي مهمة الرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جانب من اجتماع عبر تطبيق «زوم» بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الهولندية، الأربعاء 25 يناير 2023 (ديوان المحاسبة)