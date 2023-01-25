اجتماع في سرت لبحث تعزيز دور المعلمات في صنع القرار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقدت منسقات شؤون المرأة بنقابات المعلمين ببلديات المنطقة الوسطى اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع منسقة شؤون المرأة بالنقابة العامة للمعلمين في ليبيا جميلة الدينالي، لمناقشة تعزيز دور المرأة في صنع القرار والتوعية بأهمية التنمية الشاملة للمجتمع ودور المرأة في تحقيقها.

وناقش المنسقات التي تضم بلديات سرت ومصراتة وزليتن وخليج السدرة وهراوة وترهونة ومسلاتة والخمس وزمزم، تعزيز دور المرأة المعلمة في المؤسسات التعليمية، وأبرار المشكلات التي تواجه المرأة وإيجاد الحلول ومتابعتها.

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واستعرض الاجتماع الأنشطة المقرر إقامتها شهريًا، سواء إحياء اليوم العالمي للمرأة، وعيد المعلم في العاشر من شهر مارس المقبل، والاهتمام بالمعلمات المتقاعدات وإقامة دورات مهنية لهن، إضافة إلى إقامة ملتقيات للمعلمات وإقامة برامج توعوية تثقيفية للمعلمات.