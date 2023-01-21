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الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 02:59 مساء
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، 21 يناير 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نساء ليبيا إلى الشراسة في طلب حقوقهن، شرط أن تكون تلك الحقوق منطقية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، اليوم السبت: «الحقوق لا تأتي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وهناك مسؤولية يجب أن تنتزع، فلا أحد يعطي المرأة حقها دون أن تطلبها هي».

مقترحات المرأة أمام حكومة الدبيبة
كما طالب بتقديم النساء مطالبهن ومقترحاتهن «العادلة إلى مجلس الوزراء لمناقشة تلك المقترحات وإقرارها في حالة الموافقة عليها».

واعتبر الدبيبة أن وضع المرأة في ليبيا يتحسن، مشددا على ضرورة الابتعاد عن «المطالب القشرية أو الهامشية»، أو تلك التي لا تفيد المجتمع، وترديد مصطلحات تتكرر في الصحف والإذاعات مثل التنكيل وغير ذلك، «فالمرأة الليبية لديها خصوصية في دينها ومجتمعها».

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هل تستحوذ النساء على 50% من الحكومة؟
ولفت الدبيبة إلى أن هناك مهنا لا تنجح فيها غير النساء مثل التمريض، «وهناك مناحي يجب الاهتمام بالمرأة فيها مثل الطب، والتعليم، خاصة أن 70% تقريبا من الطلاب بنات».

وعن تعزيز تمثيل المرأة كوزيرة أو أن يكون العدد مساويا للنساء، قال: «قد نصل لنسبة 50% من النساء وزيرات في الحكومة في السنوات المقبلة، وهو هدف سهل جدا»، مضيفا بسخرية: «نتمنى ألا تتجاوز النساء هذا الرقم».

الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، 21 يناير 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، 21 يناير 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
مشاركات في ملتقى المرأة بمصراتة، 21 يناير 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
مشاركات في ملتقى المرأة بمصراتة، 21 يناير 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
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