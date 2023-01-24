  • Alwasat News
Atwasat

وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر عبر دول الخليج والشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 04:58 مساء
وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر عبر دول الخليج والشرق الأوسط
وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو. (ديكود 39)
alwasat radio

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اهتمام بلاده بتطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط كونها امتدادًا طبيعيًا لإيطاليا، معتبرًا أن حل أزمة المتوسط يمر عبر دول الشرق الأوسط والخليج، بحسب تصريحاته خلال مقابلة مطولة مع موقع «ديكود 39» الإيطالي نُشرت اليوم الثلاثاء.

وقال كروسيتو بشأن روية لإيطاليا للبحر المتوسط وليبيا إن «أمن البحر المتوسط يكتسب أهمية حيوية بالنسبة لنا، حيث يعاني من تداعيات خطيرة جراء الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم التوترات الموجودة بالفعل في المنطقة».

حماية منطقة البحر المتوسط
وأوضح كروسيتو أنه «لهذا السبب من الواجب حماية المنطقة، لأن أمنها استراتيجي لأوروبا ولكل الدول المجاورة لهذا البحر الذي هو أحد الأعمدة الفقرية الحيوية للاتصالات وإمدادات الطاقة وطرق التجارة».

- المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات لزيارة ميلوني
- الأزمة الليبية تتصدر أجندة مباحثات تاياني في القاهرة
- خبير يحلل الرؤية الإيطالية حول تركيا وليبيا وتونس

ويعتقد وزير الدفاع الإيطالي «بشدة أن أوروبا يجب أن تستثمر بطريقة فعالة في أفريقيا لأنه فقط من خلال تشجيع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد والثقافة في البلدان الأفريقية سيكون من الممكن المساهمة في ضمان الاستقرار والنمو في القارة بأكملها الأمر الذي يسهم في تقليل التوترات أيضًا في حوض البحر المتوسط».

سياسة أوروبية براغماتية في أفريقيا
ويرى كروسيتو أن تحقيق النمو الاقتصادي لأفريقيا، مع تبني الاتحاد الأوروبي «سياسة براغماتية وموحدة، هو أساسي لحل مشكلة أبعادها متنامية وهي الهجرة وأيضًا الاختراق الاقتصادي والتجاري والجيوسياسي من قبل بعض الدول الأخرى المنافسة لنا».

وذكر وزير الدفاع الإيطالي أنه «لسوء الحظ أوروبا تستثمر سبعة أضعاف ما تستثمره الصين في أفريقيا و25 ضعفًا ما تستثمره روسيا ولكن مع نتائج مختلفة تمامًا، فللصين وروسيا (وليس أوروبا) وجود مهم في أفريقيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع متقاعدي المؤسسة العسكرية
الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع متقاعدي المؤسسة العسكرية
المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات لزيارة ميلوني
المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات لزيارة ميلوني
النويري يبحث مع لجنة العقوبات سبل حل الأزمة الليبية
النويري يبحث مع لجنة العقوبات سبل حل الأزمة الليبية
وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر عبر دول الخليج والشرق الأوسط
وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر ...
الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني
الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند ......
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم...
المزيد
باشاغا يشكل لجنة وزارية لإعداد تصور حول شركات المناولة المتعثرة وإيجاد حلول لها
باشاغا يشكل لجنة وزارية لإعداد تصور حول شركات المناولة ......
تجمع الأحزاب يوافق على ضم 4 أحزاب جديدة وإصدار بيان بشأن الوضع السياسي
تجمع الأحزاب يوافق على ضم 4 أحزاب جديدة وإصدار بيان بشأن ......
رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية
رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين ......
الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني
الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني...
وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر عبر دول الخليج والشرق الأوسط
وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط ......
المزيد