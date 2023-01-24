في يوم التعليم الدولي.. الاتحاد الأوروبي: ليبيا الأقل في نسبة الأمية مقارنة بدول الجوار

القاهرة - بوابة الوسط

أحيي مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الثلاثاء، اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، بالدعوة إلى ضرورة دعم قطاع التعليم وتطويره في ليبيا.

وقال المكتب في بيان مقتضب، إن ليبيا هي الأقل في نسبة الأمية مقارنة ببعض دول الجوار، وحض على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى عبر دعم قطاع التعليم وتطويره.

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واستعرض المكتب بعض جهوده لدعم قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك ليبيا، مثل إطلاقه مبادرة «خريجو الاتحاد الأوروبي» التي تسمح للمستفيدين من مشاريع الاتحاد بالتواصل مع بعضهم بعضا طوال حياتهم.

فضلا عن إطلاق أول خطة عمل للشباب على الإطلاق في مجال العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، متضمنة مشاريع لتمكين الشباب، مثل مرفق جديد للدعم الفني والالتزام بزيادة تمويل برامج التعليم، بالإضافة إلى عمل الاتحاد مع الدول الشريكة في الجوار الجنوبي من أجل تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار من خلال برنامج «أفق أوروبا».