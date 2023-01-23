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«هاكونا ماتاتا» ترسو بميناء المنطقة الحرة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 05:05 مساء
«هاكونا ماتاتا» ترسو بميناء المنطقة الحرة في مصراتة
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
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رست صباح اليوم الإثنين، بميناء المنطقة الحرة بمصراتة الباخرة «هاكونا ماتاتا» التي تعد الأكبر بالنسبة للموانئ الليبية، بحسب المنطقة الحرة مصراتة.

وأوضحت المنطقة الحرة في مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الباخرة «هاكونا ماتاتا» تابعة للوكيل الملاحي شركة «المرساة»، وقادمة من ميناء أمبارلي التركي، ويبلغ طولها 304 أمتار وعرضها 40 متراً.

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وأضافت أن الباخرة وصلت وعلى متنها 701 حاوية نمطية «TEUS»، من ضمنها 32 حاوية ترانزيت، مشيرة إلى أنه «سيتم شحنها بما يقارب 3500 حاوية نمطية TEUS متجهة إلى الموانئ الرئيسية بالصين».

وذكرت المنطقة الحرة في مصراتة أنه لأول مرة تدخل باخرة تجارية بطول تجاوز الـ300 إلى الموانئ الليبية في إشارة إلى الباخرة «هاكونا ماتاتا»، مشيدة بدور عناصر الإدارة البحرية وإدارة المناولة والتخزين بالميناء.

الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
الباخرة التجارية «هاكونا ماتاتا» بحوض ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، الإثنين 23 يناير 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
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