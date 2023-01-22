  • Alwasat News
Atwasat

«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 22 يناير 2023, 11:03 صباحا
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى الجزائر، اليوم الأحد، تستغرق يومين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية والأزمة في ليبيا وإمدادات الطاقة لتعويض الغاز الروسي.

وتمتحن زيارة ميلوني الأولى من نوعها إلى الجزائر مواقف اليمين المتطرف الذي وصل إلى الحكم بعد إزاحة اليسار الإيطالي في عدة قضايا، وتبديد الشكوك حول استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروما وأيضا التقارب في المسائل الإقليمية.

تقارب إيطالي جزائري في الملف الليبي
وتتقارب مواقف البلدين في الملف الليبي، إذ يرغب كلاهما في استقرار ليبيا عبر إجراء انتخابات تنهي أزمة الشرعية والانقسام في البلاد، رغم اختلاف أولويات الجزائر وإيطاليا، حيث تسعى ميلوني إلى منع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلادها عبر السواحل الليبية، مع الرفع من إمدادات الغاز الليبي لتعويض الغاز الروسي. أما الجزائر فتتطلع إلى تسريع إجراء الانتخابات الليبية بغرض ضمان استقرار البلاد وتأمين حدودها الجنوبية الشرقية.

- خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح 
- الأزمة الليبية تتصدر أجندة مباحثات تاياني في القاهرة
- تاياني يتحدث عن «وئام» بين إيطاليا وتونس بشأن القضية الليبية

ورغم عدم اعتراف ميلوني بحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ودعمها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلا أن روما سبق واقترحت تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لإنهاء أزمة الشرعية. وأعربت رئيسة الوزراء الايطالية عن تطلعها إلى العمل مع الدبيبة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، ردا على تهنئة الأخير لها بعد تنصيبها في منصبها.

تاياني في القاهرة اليوم
يأتي ذلك، بموازاة مع حلول نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مساء السبت، في القاهرة في زيارة تستمر يومين، للقاء نظيره المصري سامح شكري، حيث تتصدر جدول أعمال محادثات تاياني مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على نقص الغذاء. وزار تاياني الأسبوع الماضي تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد الراهن
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد ...
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم...
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة...
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا...
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة ......
المزيد