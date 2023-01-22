«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى الجزائر، اليوم الأحد، تستغرق يومين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية والأزمة في ليبيا وإمدادات الطاقة لتعويض الغاز الروسي.

وتمتحن زيارة ميلوني الأولى من نوعها إلى الجزائر مواقف اليمين المتطرف الذي وصل إلى الحكم بعد إزاحة اليسار الإيطالي في عدة قضايا، وتبديد الشكوك حول استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروما وأيضا التقارب في المسائل الإقليمية.

تقارب إيطالي جزائري في الملف الليبي

وتتقارب مواقف البلدين في الملف الليبي، إذ يرغب كلاهما في استقرار ليبيا عبر إجراء انتخابات تنهي أزمة الشرعية والانقسام في البلاد، رغم اختلاف أولويات الجزائر وإيطاليا، حيث تسعى ميلوني إلى منع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلادها عبر السواحل الليبية، مع الرفع من إمدادات الغاز الليبي لتعويض الغاز الروسي. أما الجزائر فتتطلع إلى تسريع إجراء الانتخابات الليبية بغرض ضمان استقرار البلاد وتأمين حدودها الجنوبية الشرقية.

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ورغم عدم اعتراف ميلوني بحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ودعمها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلا أن روما سبق واقترحت تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لإنهاء أزمة الشرعية. وأعربت رئيسة الوزراء الايطالية عن تطلعها إلى العمل مع الدبيبة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، ردا على تهنئة الأخير لها بعد تنصيبها في منصبها.