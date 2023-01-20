خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مدير مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي كريم ميزران أنه من «الضروري عقد المفاوضات والحوار بشأن ليبيا في مسار واحد مع إشراك جميع المبعوثين الدوليين»، معتبرا أن الموقف الإيطالي «يمضي على الطريق الصحيح».



ورأى ميرزان أن «الموقف الإيطالي صائب في مطالبة الأمم المتحدة بتولي زمام العملية»، واصفا ذلك بأنه «أمر ليس سهلاً»، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وترى إيطاليا أن الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي.



تحركات إيطالية متزايدة في الملف الليبي

ومنذ مطلع العام الحالي تزايدت التحركات الإيطالية في الملف الليبي، إذ بدأ وزير الخارجية الإيطالي جولات خارجية، تخللتها مباحثات بشأن الملف الليبي، الذي يكتسب لدى الجانب الإيطالي أهمية سواء على المستوى السياسي أو لأهمية وقف تدفقات الهجرة، وخطر زعزعة الاستقرار.

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ويوم الأربعاء، تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عن وئام بين بلاده وتونس بشأن القضية الليبية، وذلك على هامش زيارة أجراها رفقة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إلى تونس. وأجرى الوزيران الإيطاليان محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وفي ديسمبر الماضي، تحدث تاياني، عن عمل «مكثف» من جانب الحكومة لتحقيق الوحدة في ليبيا.