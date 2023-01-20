  • Alwasat News
Atwasat

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 04:08 مساء
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
مدير مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي كريم ميزران. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر  مدير مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي كريم ميزران أنه من «الضروري عقد المفاوضات والحوار بشأن ليبيا في مسار واحد مع إشراك جميع المبعوثين الدوليين»، معتبرا أن الموقف الإيطالي «يمضي على الطريق الصحيح».

ورأى ميرزان أن «الموقف الإيطالي صائب في مطالبة الأمم المتحدة بتولي زمام العملية»، واصفا ذلك بأنه «أمر ليس سهلاً»، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وترى إيطاليا أن الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي.

تحركات إيطالية متزايدة في الملف الليبي
ومنذ مطلع العام الحالي تزايدت التحركات الإيطالية في الملف الليبي، إذ بدأ وزير الخارجية الإيطالي جولات خارجية، تخللتها مباحثات بشأن الملف الليبي، الذي يكتسب لدى الجانب الإيطالي أهمية سواء على المستوى السياسي أو لأهمية وقف تدفقات الهجرة، وخطر زعزعة الاستقرار.

- تاياني: نعمل من أجل استقرار ليبيا لضمان منع تدفق المهاجرين
- خبير يحلل الرؤية الإيطالية حول تركيا وليبيا وتونس
-  انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية التونسية

ويوم الأربعاء، تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عن وئام بين بلاده وتونس بشأن القضية الليبية، وذلك على هامش زيارة أجراها رفقة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إلى تونس. وأجرى الوزيران الإيطاليان محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وفي ديسمبر الماضي، تحدث تاياني، عن عمل «مكثف» من جانب الحكومة لتحقيق الوحدة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة خط نقل طاقة بالجبل الأخضر
«الكهرباء»: صيانة خط نقل طاقة بالجبل الأخضر
هل ليبيا جاهزة لاعتماد الذكاء الصناعي في الخدمات العامة؟
هل ليبيا جاهزة لاعتماد الذكاء الصناعي في الخدمات العامة؟
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 20 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 20 يناير 2023)
اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية
اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية
انقلاب سيارة بطريق قرجي في طرابلس
انقلاب سيارة بطريق قرجي في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
المزيد
ضبط منفذي الاعتداء على النهر الصناعي في ترهونة
ضبط منفذي الاعتداء على النهر الصناعي في ترهونة...
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على......
تضم ليبيا.. تظاهرة بين 3 دول لإحياء تجارة العبور والطريق الصحراوي
تضم ليبيا.. تظاهرة بين 3 دول لإحياء تجارة العبور والطريق ......
انقلاب سيارة بطريق قرجي في طرابلس
انقلاب سيارة بطريق قرجي في طرابلس...
اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية
اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية...
المزيد