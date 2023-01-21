«سرت للنفط» تعلن ربط 7 آبار لإنتاج 3500 برميل من الخام يوميا و4.4 مليون متر غاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز عن ربط سبعة آبار على الإنتاج، بينها بئر غاز لإنتاج 3500 برميل من النفط الخام يوميا و4.4 مليون متر مكعب من الغاز.



وحسب بيان صادر عن الشركة، فإن آبار النفط الخام التي جرى ربطها هي (C336-6) (C335-6) (C337-6) (T5-13) (T3-13) (C280-6). وبلغت القدرة الإنتاجية للبئر الغازي (S2-6) 4.4 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، تضاف إلى معدلات شركة سرت من إنتاج الغاز الطبيعي، إذ جرى تركيب الأجزاء السطحية من صمامات ومنظومات الحماية، انتهاءً بربط خطوط التدفق إلى معمل الغاز بحقل الحطيبة.

ربط الآبار رغم قلة الإمكانيات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز محمد فنتري، إلى أن ربط هذه الآبار على الإنتاج جرى تنفيذه بكفاءة بسواعد الشباب الوطني من كل الإدارات وفي وقت قياسي، منوها إلى الإصرار على تنفيذه رغم قلة الإمكانيات والمصاعب الجمّة التي واجهتهم.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط- عبر بيان نشر على الصفحة الرسمية للمؤسسة- بجهود شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز المبذولة مؤخرا في رفع معدلات الإنتاج، وحيّا الجنود المجهولين الذين كانوا خلف هذه الأعمال المتميزة.

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وفي سياق متصل أشار البيان إلى إطلاق المشروع الاستراتيجي لربط آبار حقل الرشاد الغازية على معمل الغاز في حقل الاستقلال، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج الشركة من الغاز الحر بنحو 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، سيتم ضخها عبر منظومة الخط الساحلي للمستهلكين، وأكثر من 2000 برميل قياسية يوميا من المكثفات المصاحبة، وذلك وفقا لنتائج الاختبارات الأولية للآبار الست المحفورة في الحقل في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى جاهزية ربط آبار شمال غرب الإرادة.

فنيون بشركة سرت لإنتناج النفط والغاز بعد ربط الآبار. (فيسبوك)

فنيون بشركة سرت لإنتناج النفط والغاز بعد ربط الآبار. (فيسبوك)