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العابد يشيد بدور سفير غانا في تعزيز العلاقات مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 07:18 مساء
العابد يشيد بدور سفير غانا في تعزيز العلاقات مع ليبيا
لقاء العابد مع السفير الغاني لدى ليبيا صامويل ادواتي أنوم، الأربعاء 18 يناير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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أشاد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، بدور سفير غانا لدي ليبيا صامويل ادواتي أنوم، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

جاءت إشادة العابد خلال لقائه مع السفير الغاني بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والجهود التي بذلها السفير صامويل ادواتي أنوم أثناء فترة عمله في ليبيا، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

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وأضافت الوزارة أن السفير الغاني صامويل ادواتي أنوم؛ أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للحكومة في ليبيا ولوزارة العمل والتأهيل لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله، مشيدا في هذا السياق بالتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالجانب العمالي للجالية الغانية في ليبيا.

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