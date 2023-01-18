المقريف يتضامن مع معلمة تعرضت لاعتداء في زوارة.. ويعلق على تخريب مدرسة بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، عن تضامنه مع المعلمة بمراقبة التربية والتعليم زوارة التي تعرضت إلى اعتداء وتعنيف من أولياء أمور خلال الأيام الماضية، كما أبدى أسفه لما تعرضت له مدرسة في مدينة سرت من أعمال تخريب طالت مرافقها.

وأصدر المقريف تعليماته إلى مكتب المتابعة بالوزارة لموافاته في أسرع وقت بالإجراءات المتخذة في الواقعتين، موجهًا الشكر إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال لمتابعتها واقعة المعلمة، كما أثنى على رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية الذي أصدر تعليماته بضبط الفاعلين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، حسب البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الاعتداء على مديرة مدرسة بزوارة

وأمس الثلاثاء، أعلنت مديرية أمن زوارة تلقيها بلاغًا بالاعتداء على مديرة إحدى مدارس زوارة من ولية أمر طالبة، بحضور عدد من الطلاب والمواطنين.

وفتحت المديرية تحقيقًا بالحادث، مطمئنة الجميع باتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة، وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.

سرقة وتخريب مدرسة أزهار سرت

فيما تعرضت مدرسة أزهار سرت للتخريب من قبل خارجين عن القانون قبل يوم واحد من انطلاق الامتحانات.

وقام مجهولون بتكسير كراسي المدرسة، وتهشيم مقاعد الطلاب وبعثرة الأوراق والملفات الإدارية داخلها.