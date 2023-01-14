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بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 09:46 مساء
بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة
شعار بلدية مصراتة. (الإنترنت)
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أعلنت بلدية مصراتة، اليوم السبت، رفضها «التام» لأعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وعدم التزامها بمخرجات الملتقى، معتبرة أن ما حدث «صفقة مشبوهة»، مشددة في ذات الوقت على تمسكها بتحقيق «مصالحة وطنية حقيقية شاملة» ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، و«أسس ومبادئ فبراير».

وبررت البلدية في بيان، موقفها بعدم استناد مخرجات الملتقى لـ«أحكام شريعتنا الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية، والأعراف والتقاليد الليبية»، وأكدت أن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة.

وأعرب البيان عن «الاستهجان والرفض القاطع» لما شاب الملتقى من «أحداث» دون أن يوضحها، وقال إن «ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل إلى مبادرة حقيقية للمصالحة»، حسب قول البلدية.

وأكدت البلدية التمسك بـ«مبادئ وقيم وثوابت ثورة 17 فبراير»، وحملت المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال «التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي».

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الملتقى التحضير لمؤتمر المصالحة
واختتمت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الخميس، بعدما انطلقت يوم الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

والأربعاء، قال المجلس الرئاسي في بيان، إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية. ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

وفي كلمته في ختام الملتقى، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه «لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا من دون عدالة»، إضافة إلى ضرورة إصغاء الجميع لبعضهم.

وكتب باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»: «أثنيت على المشاركين، وعلى روحهم القيادية في التلاقي لتعزيز المصالحة الوطنية»، لكنه استدرك بأن «المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلولٍ لها».

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