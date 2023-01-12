  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 09:00 مساء
باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا عبدالله باتيلي يتحدث أمام الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الخميس 12 يناير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
alwasat radio

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه «لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا من دون عدالة»، بالإضافة إلى ضرورة إصغاء الجميع لبعضهم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس مع المجلس الرئاسي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في اختتام أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

باتيلي: المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد
وقال باتيلي، عبر حسابه على تويتر: «أثنيت على المشاركين، وعلى روحهم القيادية في التلاقي لتعزيز المصالحة الوطنية»، لكنه استدرك بأن «المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلولٍ لها».

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة «تدعم بشكل كامل» جهود المصالحة الوطنية، باعتبارها خطوة حاسمة لتأمين السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن الأمر «يعود لجميع القادة الليبيين للعمل معًا لإصلاح ذات البين والمساعدة في بناء المستقبل المزدهر الذي يريده ويستحقه الشعب الليبي».

- اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

والأسبوع الماضي، حثت البعثة الأممية المجلسين بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة
واختتمت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية اليوم الخميس، بعدما انطلقت يوم الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وأمس الأربعاء قال المجلس الرئاسي إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية. ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال مشاركته بالملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الخميس 12 يناير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال مشاركته بالملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الخميس 12 يناير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»
الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا

الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر الكوكايين والحشيش في بنغازي
ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر الكوكايين ...
الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السعودية
الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية ...
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون
بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ تركيا ...
العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات العاملة في ليبيا
العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات العاملة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة
باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون ......
المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة في طرابلس
المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة في طرابلس...
ملتقى شبابي في بني وليد يدعو لاستبعاد الأجسام السياسية الحالية من المشهد
ملتقى شبابي في بني وليد يدعو لاستبعاد الأجسام السياسية ......
العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات العاملة في ليبيا
العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات العاملة في ليبيا...
بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون
بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ ......
المزيد