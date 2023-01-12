باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه «لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا من دون عدالة»، بالإضافة إلى ضرورة إصغاء الجميع لبعضهم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس مع المجلس الرئاسي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في اختتام أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

باتيلي: المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد

وقال باتيلي، عبر حسابه على تويتر: «أثنيت على المشاركين، وعلى روحهم القيادية في التلاقي لتعزيز المصالحة الوطنية»، لكنه استدرك بأن «المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلولٍ لها».

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة «تدعم بشكل كامل» جهود المصالحة الوطنية، باعتبارها خطوة حاسمة لتأمين السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن الأمر «يعود لجميع القادة الليبيين للعمل معًا لإصلاح ذات البين والمساعدة في بناء المستقبل المزدهر الذي يريده ويستحقه الشعب الليبي».

- اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

والأسبوع الماضي، حثت البعثة الأممية المجلسين بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة

واختتمت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية اليوم الخميس، بعدما انطلقت يوم الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وأمس الأربعاء قال المجلس الرئاسي إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية. ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال مشاركته بالملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الخميس 12 يناير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)