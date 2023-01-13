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الشركة الليبية توقع عقدا لتقديم الخدمات الأرضية والمناولة لـ«إير كايرو» المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 04:41 مساء
الشركة الليبية توقع عقدا لتقديم الخدمات الأرضية والمناولة لـ«إير كايرو» المصرية
مراسم توقيع عقدت تقديم خدمات المناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة «إيركايرو» المصرية، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة المواصلات)
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وقعت الشركة الليبية للخدمات الأرضية، عقدا لتقديم الخدمات الأرضية والمناولة لصالح شركة «إير كايرو» المصرية، بحسب ما أعلنته وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووقع العقد عن الشركة الليبية المدير العام فتحي الدلعوب، وعن شركة «إير كاير» المصرية مدير الشركة أمير فهمي، خلال مراسم جرت صباح أمس الخميس في طرابلس.

وأضافت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدلعوب وفهمي ناقشا على هامش توقيع العقد توسيع النشاط وتعزيز التعاون المشترك بين الشركة الليبية للخدمة الأرضية وشركة «إير كايرو» المصرية.

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وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لقيام شركة طيران «إير كايرو» لتسيير رحلاتها الجوية إلى ليبيا، لتكون ثاني مشغل جوي مصري يسير رحلاته إلى ليبيا بعد شركة مصر للطيران.

ما هي شركة «إيركايرو»؟
و«إيركايرو» هي شركة طيران مصرية منخفضة التكلفة تقوم بتشغيل رحلات مجدولة إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كما تقوم بتشغيل رحلات مستأجرة إلى مصر من أوروبا نيابة عن منظمى الرحلات السياحية.

وتسير «إير كايرو» أكثر من 200 رحلة أسبوعية إلى 50 وجهة دولية ومحلية، مع أسطول مكون من 19 طائرة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

مراسم توقيع عقدت تقديم خدمات المناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة «إيركايرو» المصرية، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة المواصلات)
مراسم توقيع عقدت تقديم خدمات المناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة «إيركايرو» المصرية، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة المواصلات)
مراسم توقيع عقدت تقديم خدمات المناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة «إيركايرو» المصرية، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة المواصلات)
مراسم توقيع عقدت تقديم خدمات المناولة بين الشركة الليبية للخدمات الأرضية وشركة «إيركايرو» المصرية، الخميس 12 يناير 2023. (وزارة المواصلات)
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