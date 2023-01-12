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إزالة المباني المخالفة في غابات قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 10:46 صباحا
إزالة المباني المخالفة في غابات قصر الأخيار
جانب إزالة مبان مخالفة في غابات قصر الأخيار، 11 يناير 2023، (الداخلية)
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أشرفت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على إزالة المباني والمنشآت المخالفة الواقعة داخل الغابات العامة المملوكة للدولة بمنطقة قصر الأخيار، وإعادتها إلى وضعها قبل الاعتداء.

جاء ذلك بناء على كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام، الصادر في السادس من ديسمبر الماضي، والمتضمن كتاب مدير نيابة النظام العام بالخمس الجزئية، والمرفقة معه مذكرة بالاعتداءات والانتهاكات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة بقصر الأخيار، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وجرت الإزالة بالتنسيق مع إدارة الغابات قصر الأخيار وعضو لجنة تابع لوزارة الزراعة بعد تحديد الغابات وإزالة كل المباني والإنشاءات والتقسيمات وردم الآبار ووضع علامات لحدودها، على أن تتولى الجهات المختصة بقطاع الزراعة متابعتها بعد ذلك.

جانب من الإزالات.
جانب من الإزالات.
جانب من الإزالات.
جانب من الإزالات.
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