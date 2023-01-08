السفارة الليبية بالقاهرة: نقل الملحقية الثقافية إلى مقر البعثة للتسهيل على الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأحد، إنها عملت على التسهيل على الطلاب والباحثين بنقل مقر الملحقية الثقافية والأكاديمية إلى مقر البعثة الدبلوماسية.

وأوضحت السفارة في بيان أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب تواصل هاتفيًا مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، محمد عبدالعالي، بحضور مساعد الملحق الأكاديمي والثقافي إسماعيل أعبيد، لمناقشة الملفات المشتركة.

اقتراحات لتفعيل دور الملحقية

وتناول الاتصال عددًا من المقترحات والآراء لتفعيل دور الملحقية الأكاديمية والثقافية في مصر «لخدمة الطلاب الليبيين الدارسين في الساحة المصرية وتذليل الصعوبات أمامهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والعودة إلى أرض الوطن للمشاركة في إعادة البناء والإعمار وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في مختلف المجالات»، حسب البيان.

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نقل الملحقية يمنع إرهاق الطلاب بمصاريف تنقل

ونقل البيان عن الوزير القيب إشادته بـ«جهود البعثة ونجاحها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وسعيها للنهوض بالملحقية على مستوى دورها الخدمي ودورها الثقافي في تقديم الثقافة والفكر والتاريخ والتراث الليبي والتعريف بالمبدعين الليبيين وعرض إنتاجهم الأدبي والفكري والمشاركة في الأنشطة الثقافية».

وأكد دعمه للخطوة العملية المتخذة بنقل مقر الملحقية في محيط واحد «لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ومتابعتها دون إرهاق الطلاب بمصاريف تنقل، ووقف الإنفاق على إيجارات مقرات في وجود مقرات مملوكة للدولة الليبية وتتمتع بالحصانة والحماية».