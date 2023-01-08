«الطيران المدني» تطالب الشركات الوطنية بالالتزام بشروط دخول الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مصلحة الطيران المدني، اليوم الأحد، شركات الطيران الوطنية بضرورة الالتزام بشروط الدخول للأردن، مشيرة إلى وجود عديد من الحالات المخالفة.

إجراءات المسافرين إلى الأردن

وأشارت المصلحة إلى تلقيها رسالة من مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن تكرار إيقاف المسافرين الوافدين إلى الأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي لعدم التقيد بشروط الدخول إلى الأراضي الأردنية (تقرير طبي لمن هم فوق سن 50 عاما، وموافقة دخول أمنية).

وحثت الرسالة على توجيه المختصين والجهات ذات العلاقة بالالتزام والتقيد بإجراءات المسافرين إلى الأردن.