مديرية أمن بنغازي: ضبط نيجيري بحوزته خمورا محلية الصُنع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط شخص نيجيري الجنسية بمفترق زمزم وبحوزته 12 قنينة سعة نصف اللتر مملوءة بخمور محلية الصُنع.

12 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالخمور

وأشارت المديرية في بيان إلى «الاشتباه بأحد الركاب بمركبة خلال استيقاف أمني مُفاجئ لدورية الثبوت التابعة لمركز شرطة العروبة وكان بجواره كيس كبير». وحسب البيان، فقد «أفاد الشخص النيجيري أن الكيس يخصه، وبتفتيشه احترازيا جرى العثور على 12 قنينة سعة نصف اللتر مملوءة بالخمور محلية الصُنع».

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وقال المتهم خلال التحقيقات في مركز الشرطة: «إن كمية الخمور التي جرى ضبطها بحوزته كان ينوي توزيعها على أصدقائه حسب ما أفاد». وأحيل هذا الشخص إلى النيابة العامة بعد أن اتخذت كل الإجراءات القانونية حياله.

المتهم النيجيري عقب ضبطه بحوزته قنينات الخمور، 8 يناير 2022. (مديرية أمن بنغازي)