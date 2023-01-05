ضبط متهم بسرقة هواتف مواطنين تحت تهديد السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو على هواتف المواطنين بقوة السلاح.

ووردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية يفيد بامتهان أحد الأشخاص سرقة هواتف المواطنين بقوة السلاح مستخدما سيارة نوع «نيسان ميكرا» سوداء اللون، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

وسُجلت ضد المتهم محاضر سطو مسلح بمركزي شرطة رأس اعبيدة وشرطة قاريونس، وتبين أن المتهم يتجول بسيارته داخل عدة مناطق بمدينة بنغازي.

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ضبط المتهم وإقراره بذنبه

وبعد تحديد مكان تواجد المتهم الذي تبين أنه يدعى «ب.ر.ع» من مواليد 1986، جرت ملاحقته وضبطه على متن السيارة المذكورة سلفا، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه، ودل على شخص آخر كان يرافقه خلال ارتكابه جرائمه، وفق البيان.

واعترف المتهم بسرقة هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الليثي وبيعه بمبلغ 170 دينارا، وسرقة هاتف موطن آخر بمنطقة الليثي بالقرب من مدرسة أحمد المهدوي وبيعه لأحد العمالة الوافدة بمبلغ 150 دينارا، فضلا عن سرقة هاتف وافد بنغالي وبيعه بـ300 دينار لعامل وافد.

كما اعترف بعمليات سرقة مشابهة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المتهم الثاني.