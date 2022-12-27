ضبط متهم في جريمة سطو مسلح بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الإثنين، القبض على متهم في واقعة السطو المسلح على مواطن بمركز شرطة عين زارة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن شعبة البحث والتحري والقبض ألقت القبض على «ز. م. ا» المتهم في واقعة السطو المسلح والمشتكي فيها المواطن «ه. ا. م. ا».

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وأوضحت أن الوحدة استدعت المشتكي وتعرف على المتهم، الذي قام بالسطو على ممتلكاته، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله، وأحيل لمركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.