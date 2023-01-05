ضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية على المقاصف المدرسية ببن جواد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

رصدت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي في بن جواد، خلال قيامها بجولة تفتيشية على المقاصف بمدارس المنطقة، اليوم الخميس، عددا من المخلفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال مصدر بفرع الجهاز لـ«بوابة الوسط» إن الجولة التفتيشية استهدفت عدة مقاصف مدرسية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة والتسعيرة المقررة رسميا والنظافة العامة والشهادات الصحية.

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وأضاف المصدر أن عناصر الحرس البلدي رصدوا خلال الجولة التفتيشية عدم وجود شهادة صحية في أحد المقاصف المدرسية، مؤكدا اتخاد الإجراءات القانونية.