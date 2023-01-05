بعد لقاء عقيلة أعضاءها.. «النواب» ينشر قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نشر مجلس النواب نص قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة بنغازي وذلك بعد ساعات من لقاء رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، مع رئيس اللجنة حاتم على مفتاح حسن، وأعضائها فرج محمد منصور وعبدالرحمن صالح عبدالرحمن.

وحمل القرار رقم «2» لسنة 2023، وحددت مادته الثانية مهام اللجنة في تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا المركزي على الترتيبات المالية وفقا للتشريعات النافذة، ووضع المبالغ المالية التي تخصصها اللجنة لمشروعات وأعمال مدينة بنغازي في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي وتحت تصرف اللجنة.

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فضلا عن تولي اللجنة إعداد تقارير ودية منتظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهه. ومنحت المادة الثالثة للجنة حق تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني والصرف المالي لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها. وأجازت المادة الرابعة للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أفراد ومؤسسات لإنجاز أعمالها.

واستثنى القرار الإجراءات والتعاقدات التي تبرمها اللجنة من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.

وفي وقت سابق، بحث عقيلة صالح مع لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة بنغازي عددا من الملفات الخدمية المختصة بها اللجنة. ويأتي تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي بعد شهرين من إقالة الرئيس السابق نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، من قبل مجلس النواب يوم 27 نوفمبر 2022.