«المركزي»: تدني إيرادات الجمارك ومبيعات السوق المحلية من مشتقات النفط

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، استمرار تدني عوائد مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إيرادات الجمارك، فيما استمر امتناع جهاز الإمداد الطبي عن الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

جاء ذلك في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، حيث أوضح المصرف توريد 255 مليون دينار فقط كعوائد لمبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية خلال الفترة المذكورة.

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في حين استمر تدني إيرادات الجمارك؛ حيث لم تورد سوى 211 مليون دينار فحسب، وفق المصرف الذي لفت إلى أن هذه القيمة لا تتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة.