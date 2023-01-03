«الشؤون الاجتماعية»: 4.3 مليار دينار قيمة منحة الأبناء خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

استفاد نحو مليون و183 ألفا و505 أسر بنحو أربعة مليارات و296 مليون دينار هي القيمة المصروفة من منحة الأبناء أقل من 18 عاما خلال العام 2022.

وأظهرت إحصائية حديثة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، أن القيمة المصروفة من المنحة خلال العام 2021 بلغت أربعة مليارات و259 مليون دينار، وقد استفاد منها مليون و179 ألفا و29 أسرة.

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وحسب الإحصائية، فقد استفاد من المنحة خلال العام 2021، ثلاثة ملايين 899 ألفا و234 من الأبناء في مقابل ثلاثة ملايين و932 ألفا و822 خلال العام 2022. علما بأن المنحة تصرف تطبيقا للقانون رقم «27» لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والأبناء.