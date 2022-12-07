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«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 11:10 مساء
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
تطبيق الاستعلام عن منحة الأبناء والزوجة والبنات (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحداة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنظومة الجديدة تأتي بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني لتسهيل الخدمات للمواطنين.

- إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون الاجتماعية»

للاستعلام عن وضع المستفيدين من منحة الأبناء اضغط هنا
للاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما اضغط هنا

وأمس الثلاثاء، وجهت الوزيرة وفاء الكيلاني بالانتهاء من عملية توزيع بطاقات «إيفاء» على كل المستحقات قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري.

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