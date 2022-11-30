إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط

أحال مصرف ليبيا المركزي القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عامًا عن 6 أشهر من العام 2022 إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن قيمة المبلغ المحال من المصرف بلغت مليارًا و110 ملايين و200 ألف و650 دينارًا.

والثلاثاء، أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة منحة الزوجة والبنات فوق 18 عامًا عن النصف الثاني للعام الجاري 2022 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها.

- إحالة منحة الزوجة والبنات عن النصف الثاني للعام 2022 إلى المصرف المركزي

وقالت الوزارة في بيان إنها أحالت أذونات الصرف الخاصة بمنحة الزوجة والبنات عن النصف الثاني للعام 2022 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

الدبيبة يوجه باستكمال إجراءات صرف منحة الزوجة

وفي 21 نوفمبر الجاري، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باستكمال إجراءات منحة الزوجة عن الأشهر الستة من العام 2022، وصرفها قبل نهاية نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت الحكومة يومها.

وطالب الدبيبة حينها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص صرف المنحة، وذلك وفق القانون رقم 27 لسنة 2013، بشأن تقرير حكم منحة الزوجة والأولاد.