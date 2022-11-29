إحالة منحة الزوجة والبنات عن النصف الثاني للعام 2022 إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، منحة الزوجة والبنات فوق 18 عامًا عن النصف الثاني للعام الجاري 2022 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحالت اليوم الثلاثاء أذونات الصرف الخاصة بمنحة الزوجة والبنات عن النصف الثاني للعام 2022 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

- حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر

وفي 21 نوفمبر الجاري، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باستكمال إجراءات منحة الزوجة عن الأشهر الستة من العام 2022، وصرفها قبل نهاية نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت الحكومة يومها.

وطالب الدبيبة حينها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص صرف المنحة، وذلك وفق القانون رقم 27 لسنة 2013، بشأن تقرير حكم منحة الزوجة والأولاد.