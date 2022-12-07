الكيلاني توجه بالانتهاء من توزيع بطاقات «إيفاء» قبل منتصف ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، بالانتهاء من عملية توزيع بطاقات «إيفاء» على كل المستحقات قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وكلفت الكيلاني، وكيل الوزارة لشؤون الفروع فرج مجاهد بمتابعة تسليم البطاقات في فرع الشؤون الاجتماعية طرابلس المركز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأجرى مجاهد أمس، جولة تفقدية بالفرع، لمتابعة سير توزيع بطاقات «إيفاء»، الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.

وفي 30 نوفمبر الماضي، أحال مصرف ليبيا المركزي إلى حساب الوزارة، القيمة المخصصة للمنحة إلى مستحقيها عن ستة أشهر من العام 2022، والبالغة مليارًا و110 ملايين و200 ألف و650 دينارًا.