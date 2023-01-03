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لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون تهريب الأدوية وتنفيذ التأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 01:33 صباحا
لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون تهريب الأدوية وتنفيذ التأمين الصحي
أدوية عثر عليها مع مهربين في كاباو، 2 سبتمبر 2020، (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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ناقشت لجنة الصحة البيئة بمجلس النواب، أمس الإثنين، مشروع قانون تهريب الأدوية بالإضافة إلى العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أقره المجلس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب نصر الدين مهنى وبحضور النواب أعضاء اللجنة سعد البدري، وأيمن سيف النصر، وحسن الزرقاء، وصالح هاشم، وأسماء الخوجة، وفوزية أبوغالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال عجاج.

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وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون تهريب الأدوية، والصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل صندوق التأمين الصحي، وأطلعت على عرض خطة تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أقرهُ المجلس خلال الأيام القليلة الماضية وآليات تنفيذه في كافة أنحاء ليبيا.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بالمجلس لصندوق التأمين الصحي العام باعتباره أحد البرامج التي ستقوم برفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

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