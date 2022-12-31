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لجنة الحريات بـ«المحامين» تصدر تقريرها السنوي السبت.. وتكرم 7 شخصيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 01:22 صباحا
لجنة الحريات بـ«المحامين» تصدر تقريرها السنوي السبت.. وتكرم 7 شخصيات
شعار نقابة المحامين, (أرشيفية: الإنترنت)
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تكرم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، السبت، مجموعة من الحقوقيين لمناسبة إطلاق تقريرها السنوي.

وأوضح مصدر في اللجنة لـ«بوابة الوسط» إن المكرمين هم: منصور رشيد الكيخيا، ومحمد سالم دراه، وجمعة أحمد عتيقة، وصلاح بشير المرغني، وعبدالسلام علي دقيمش، وعزة كامل المقهور، وعبدالحفيظ عبدالقادر غوقة، حسبما أكد مصدر في اللجنة لـ«بوابة الوسط».

وعن تكريم هذه الأسماء، قالت اللجنة: «هناك دينا في رقبتنا لا بد ان نرده لمستحقيه، ذلك أنه لا يمكن أن ننسى او نتغافل ذكر محامين أفذاذ عبدوا لنا الطريق، الذي كان مليئا بالأشواك»

حديث عن قضايا الاغتيالات والاختفاء القسري
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أن اللجنة «تأسف لإجهاض العدالة في قضايا الاغتيالات التي عمت كل ارجاء ليبيا في فترة ما»، مشيرة بشكل خاص إلى قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وعبد السلام المسماري، وسلوة ابوقعقيص ، ومفتاح ابوزيد.

وطالبت اللجنة بالإفراج عن الصحفيين المغيين، مشيرة إلى حلول الذكرى الثامنة على الاختفاء القسري للصحفيين التونسيين نذير وسفيان القطاري اللذين دخلا ليبيا عن طريق المعابر الرسمية للقيام بتحقيق صحفي لصالح قناة تلفزيونية خاصة.

كما ناشدت النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من أجل «جلب المتهمين لحضور جلساتهم في الميعاد»، معه ضرورة وضع حل لاكتظاظ السجون وتصنيف المتهمين كلا حسب تهمته.

مطالبة بعدم الإسراف في الحبس الاحتياطي.. وتعليق على تسليم المتهمين
وشدد التقرير على ضرورة عدم الإسراف في الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة،« ذلك أن العدالة لن تضار من مثول المتهمين ومتابعة قضاياهم وهم مفرجاَ عنهم».

وفيما يخص تسليم المتهمين مع الجانب الأميركي، قالت اللجنة إنه «وفقاَ للقانون الوطني وتحديداَ لقانون الإجراءات الجنائية، يمنع منعاَ باتاَ تسليم المواطنين إلا وفقا لإجراءات نص عليها القانون». وأكدت إدانتها تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للسلطات الأميركية.

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