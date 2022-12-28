الحداد يتفقد مواقع عسكرية مقترحة كميادين رماية جنوب ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، مواقع عسكرية جنوب مدينة ترهونة، مقترحة كميادين رماية لمشاريع تخرج طلاب المؤسسة العسكرية خلال الفترة الماضية.

ورافقه خلال الزيارة أمس الثلاثاء، رئيس أركان القوات البرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، وعدد من الضباط، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الدراسات البحرية بجنزور

ويوم الإثنين الماضي، شهد الحداد حفل تخريج الدفعة 30 من أكاديمية الدراسات البحرية بجنزور، وهي الدفعة الأولى للأكاديمية منذ 12 عامًا.

- بعد غياب أكتر من 12 عاما.. تخريج الدفعة 30 من طلبة أكاديمية الدراسات البحرية بجنزور

بدأ الحفل بكلمة آمر الأكاديمية، ثم كلمة الحداد، الذي أعطى الإذن بعدها لبدء العرض أمام المنصة الرئيسية، كما شارك طلاب الكلية العسكرية وكليتي الدفاع الجوي والجوية في العرض مع طلاب الأكاديمية، ثم جرى تكريم أوائل الخريجين، وتوسيمهم، وأداء قسم الطاعة.

الحداد خلال تفقده مواقع عسكرية جنوب ترهونة.

الحداد خلال تفقده مواقع عسكرية جنوب ترهونة.