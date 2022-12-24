في ذكرى الاستقلال.. كندا: ليبيا تستحق السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت كندا ليبيا لمناسبة الذكرى 71 لاستقلالها التي توافق 24 ديسمبر من كل عام، وعبرت عن تطلعها أن يجلب العام 2023 السلام والاستقرار الذي تستحقه ليبيا كثيرا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته السفارة الكندية لدى ليبيا عبر حسابها على «موقع»، معيدة تغريد رسالة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لليبيين في ذكرى الاستقلال.

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باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى تجنب التصعيد

وناشد باتيلي في بيان، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها»، وحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، و«تجنب أي أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلا».

وناشد الليبيين من مختلف التوجهات، أن يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة، مؤكدا أن الأممَ المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناءٍ وحازمٍ في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار مزيد الوقت، واختتم: «هذا ما يريده الشعب الليبي.. وهذا ما يستحقه».