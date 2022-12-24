واشنطن في ذكرى الاستقلال: الليبيون يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كل البلد وشعبه، فضلا عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد باعتباره «المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه».

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على موقع «فيسبوك»، لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا 71 التي توافق 24 ديسمبر من كل عام. وتشابه البيان في مفرداته ومضمونه مع بيانين مماثلين أصدرتهما وزارتا الخارجية الألمانية والبريطانية.

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استعداد أميركي للعمل مع جميع الأطراف

ودعا البيان الأميركي جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وأكدت واشنطن استعدادها «للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف»، وشددت على دعمها جهود باتيلي. وحض البيان جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية.

وجاء في البيان «إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات. في الوقت نفسه، نلتزم أيضًا بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة».