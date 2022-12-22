إنتاج النفط الخام يصل إلى مليون و230 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، وصول إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى مليون و230 ألف برميل، بعد أن سجل مليون و216 ألف برميل، الثلاثاء.

وأضافت المؤسسة في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار وسبعة ملايين قدم مكعب.

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